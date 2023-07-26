Вибухи лунали на Харківщині, пише Politeka.net з посиланням на очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

«Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа», - повідомив Синєгубов.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Лозівського та Ізюмського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне та інші.

У Куп'янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені два приватні житлові будинки. У селі Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

Синєгубов також повідомив, що на Куп'янському напрямку тривають бойові дії.

Додамо, що він жорстоких обстрілів продовжує страждати Херсонщина.

Так, за минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації, ПТРК та БПЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.

Внаслідок нових атак дві людини загинули, ще три дістали поранення.

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