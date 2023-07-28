Круїзний лайнер "Astoria Grande" з російськими туристами на борту відплив з Батумі раніше за графік.

Лайнер Astoria Grande залишив Батумі під тиском місцевих протестувальників, пише Politeka.net з посиланням Netgazeti.

Лайнер із російськими туристами на борту прибув із Сочі 27 липня. Планувалося, що Батумі він залишить 29 липня, однак було прийнято рішення покинути місто раніше.

Цікаво, що лайнер відправився від берега під гімн України - його включили на березі.

Жителі Батумі вийшли на протест, вигукуючи антиросійські та антипутінські гасла. Також протестувальники принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

На борту Astoria Grande знаходиться 850 пасажирів, більшість із Росії.

Лайнер Astoria Grande йде під прапором Палау і знаходиться в управлінні турецької компанії Miray Cruises.

Прогнозується, що такі рейси Сочі-Батумі-Туреччина стануть регулярними.

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«Те, що вийшли на протест – молодці. Дивно інше - чому рус туристо припливли до Батумі, а не до звільненого росією Сухумі?» , - коментують втечу росіян з Батумі користувачі соцмереж.

Раніше в аеропорту Тбілісі протестами зустріли літак російської авіакомпанії "Азімут", яка отримала дозвіл на відновлення польотів із Росії до Грузії.

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