Ворог не залишає у спокої мирні населені пункти Миколаївської області.

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, ввечері, 27 липня, близько 17:46, стався артилерійській обстріл у Куцурубській громаді.

Внаслідок атаки є постраждалі.

«Осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина», - повідомив Віталій Кім.

Раніше ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

На щасті, обійшлося без постраждалих.

«У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Віталій Кім щодо ситуації на Миколаївщині.

Тим часом стало відомо про трагічні наслідки нових обстрілів Харківщини. Вчора ввечері росіяни обстріляли село Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено два житлові будинки, постраждали п’ятеро людей.

«61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 та 75 років та жінки 65 та 72 років отримали незначні ушкодження, госпіталізації не потребували», - розповіли в Харківській ОВА.

Крім того, у селах Петропавлівка та Подоли Куп'янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

Загалом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

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