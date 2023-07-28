Круизный лайнер «Astoria Grande» с российскими туристами на борту отплыл из Батуми раньше графика.

Лайнер «Astoria Grande» покинул Батуми под давлением местных протестующих, пишет Politeka.net со ссылкой Netgazeti.

Лайнер с российскими туристами на борту прибыл из Сочи 27 июля. Планировалось, что Батуми он покинет 29 июля, однако было принятот решение покинуть город раньше.

Примечательно, что лайнер отчалил от берега под гимн Украины - его включили на берегу.

Жители Батуми вышли на протест, выкрикивая антироссийские и антипутинские лозунги. Также протестующие принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

На борту «Astoria Grande» находится 850 пассажиров, большинство из России.

Лайнер «Astoria Grande» идёт под флагом Палау и находится в управлении турецкой компании Miray Cruises.

Прогнозируется, что такие рейсы Сочи-Батуми-Турция станут регулярными.

«Туристы, как экскурсия?»,

«Беда в том, что грузины не видят причинно следственные связи, выходить надо к парламенту, тогда и парохода не было бы»,

«Все правильно кричат», «Перед тюрьмой в Грузии где содержится Саакашвили так бы орали. Цены бы не было»,

«Прекрасно!! Пусть так будет по всему миру!! Играйте дальше в своё величие, вата кровожадная!»,

«То что вышли на протест - молодцы. Странно другое - почему рус туристо приплыли в Батуми, а не в освобожденный россией Сухуми?», - комментируют бегство россиян из Батуми пользователи соцсетей.

Ранее в аэропорту Тбилиси протестами встретили самолет российской авиакомпании «Азимут», которая получила разрешение на возобновление полетов из России в Грузию.

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