Як пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України, в результаті ворожих ракетних обстрілів сталася пожежа в складській будівлі.

«У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків», - повідомили в ДСНС.

Площа пожежі склала близько 200 кв.м.

Відомо про одного постраждалого внаслідок атаки – це охоронець підприємства. Його госпіталізували.

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також стало відомо про наслідки атак на Миколаїівщину.

Так, вчора, 30 липня, о 10:52 та 16:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.

Останні нвоини України:

Росіяни вдарили касетними снарядами по будинках і вулицях - наслідки важкі.

Нова загроза з боку Білорусі, в зоні ризику одразу кілька країн - чого чекати від вагнерівців.

Україна почала розгортати оперативні резерви, стали відомі подробиці.