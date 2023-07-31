Як пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України, в результаті ворожих ракетних обстрілів сталася пожежа в складській будівлі.
«У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків», - повідомили в ДСНС.
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Площа пожежі склала близько 200 кв.м.
Відомо про одного постраждалого внаслідок атаки – це охоронець підприємства. Його госпіталізували.
Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також стало відомо про наслідки атак на Миколаїівщину.
Так, вчора, 30 липня, о 10:52 та 16:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.
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