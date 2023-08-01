На Бахмутському напрямку тривають дуже жорстокі бої, ворог намагаєтсья стримати просування українських захисників.

Але, не зважаючи ні на що, війська України проводять наступальні операції на південь від міста Бахмут, пише Politeka.net з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

Також, за його словами, підрозділи Сил оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Найзапекліші бої на Бахмутському нупраямку йдуть в районі Кліщіївки та Андріївки.

За словами військового оглядача, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, там зараз складні погодні умови, які пов’язані з багатоденними дощами.

Селезньов пояснив в ефірі телеканалу FREEDOM, що грунт в таких умовах розкисає і просуватися на гусенечній бронетехніці вкрай складно.

«Але з усім тим, навіть у таких умовах українська армія продовжує нехай не поспішне, але все ж таки просування вперед», - підкреслив Селезньов.

При цьому ворог продовжує залучати додаткові резерви і робить все для того, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

В Мережі також з’явилися нові кадри Бахмута з висоти пташиного польоту. Місто-фортеця знищено вщент, замість будинків можна побачити лише купки попелу.

«А скільки зламаних доль в цих зруйнованих будинках»,

«Все, що залишилось від нашої вулиці і нашого дому», - коментують жахливі кадри користувачі соцмереж.

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