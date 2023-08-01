Такі цифри, як пише Politeka.net, оприлюднили в КМВА, підбиваючи підсумки за липень.
«У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною. Жодного «Кинджалу», крилатої чи балістичної ракети.
А насправді вони були. І кількість їхня не зменшилася. Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Житомирщина, Хмельниччина…», - зазначили в КМВА, підкреслюючи, що саме ці міста прийняли на себе удар всього рашиського озброєння.
Небезпека не минула, попереджають в КМВА киян, адже ракет у ворога ще вистачає. І ці ракети кожного дня летять в Україну.
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«І щодня удари можуть спрямуватися на Київ! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких!...», - закликали в КМВА.
Нагадаємо, минулої ночі від жорстокої атаки «Шахедів» постраждав Харків. На місцях влучань спалахнули пожежі.
Також повідомлялось, що зараз відбувається на місці трагедії в Кривому Розі.
Кількість постраждалих різко збільшилась.
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Також повідомлялось про наслідки нової атаки на російську столицю.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти поскаржились на атаку у Чорному морі.