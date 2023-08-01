Ворог атакував столицю України Київ 16-ма БпЛА типу «Shahed», але загроза не минула.

Такі цифри, як пише Politeka.net, оприлюднили в КМВА, підбиваючи підсумки за липень.

«У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною. Жодного «Кинджалу», крилатої чи балістичної ракети.

А насправді вони були. І кількість їхня не зменшилася. Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Житомирщина, Хмельниччина…», - зазначили в КМВА, підкреслюючи, що саме ці міста прийняли на себе удар всього рашиського озброєння.

Небезпека не минула, попереджають в КМВА киян, адже ракет у ворога ще вистачає. І ці ракети кожного дня летять в Україну.

«І щодня удари можуть спрямуватися на Київ! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких!...», - закликали в КМВА.

Нагадаємо, минулої ночі від жорстокої атаки «Шахедів» постраждав Харків. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Також повідомлялось, що зараз відбувається на місці трагедії в Кривому Розі.

Кількість постраждалих різко збільшилась.

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Також повідомлялось про наслідки нової атаки на російську столицю.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти поскаржились на атаку у Чорному морі.