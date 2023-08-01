Про новий інцидент на кордоні повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Politeka.net.

За його словами, на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, минулої ночі було припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника.

«Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів», - розповів Наєв.

За рішенням старшого спостережного посту, по ворогу було відкрито вогонь на ураження. Це змусило окупантів відійти назад.

Після сигналу тривоги на місце події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ.

Наєв зазначив, що ворог поніс втрати і не досяг поставленої мети.

Раніше Сергій Наєв повідомляв, що російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках.

«У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими», - розповідав днями Наєв.

За його словами, вживаються всі необхідні заходи щодо посилення оборонних спроможностей у тісній взаємодії з головами військових адміністрацій щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження.

Сергій Наєв також підкреслював, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме.

«Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України», - зазначав Сергій Наєв.

Додамо, тим часом українські війська ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Крім того, як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, підрозділи Сил оборони продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Тривають важкі бої.

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