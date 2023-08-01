Но, несмотря ни на что, войска Украины проводят наступательные операции к югу от города Бахмут, пишет Politeka.net со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

Также, по его словам, подразделения сил обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Самые ожесточенные бои на Бахмутском нуправлении идут в районе Клещеевки и Андреевки.

По словам военного обозревателя, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, там сейчас сложные погодные условия, связанные с многодневными дождями.

Селезнев объяснил в эфире телеканала FREEDOM, что почва в таких условиях раскисает и продвигаться на гусеничной бронетехнике крайне сложно.

«Но вместе с тем даже в таких условиях украинская армия продолжает пусть не поспешное, но все же продвижение вперед», - подчеркнул Селезнев.

При этом враг продолжает стягивать дополнительные резервы и делает все для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

В Сети также появились новые кадры Бахмута с высоты птичьего полета. Город-крепость уничтожен до основания, вместо домов можно увидеть только кучки пепла.

«А сколько сломанных судеб в этих разрушенных домах»,

«Все, что осталось от нашей улицы и нашего дома» , – комментируют ужасные кадры пользователи соцсетей.

Последние новости Украины:

Ракетные удары по Киеву – появилось срочное предупреждение.

Угроза с Севера – враг лезет через границу, вспыхнул жестокий бой.

Также сообщалось, что у ВСУ появились три приоритетных направления - где ослаб враг.