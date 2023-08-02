Тільки за минулу добу окупанти накрили вогнем населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.
Загарбники атакували ракетами і авіабомбами.
«Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років», - повідомили в ОДА.
Стан пораненого чоловіка важкий.
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«У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено три приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж», - повідомили в ОДА про наслідки ще однієї страшної атаки.
Також окупанти обстріляли Баранівку Богодухівського району. Внаслідок цієї атаки горів приватний будинок, гараж та господарча споруда.
Під вогнем окупантів перебував і Куп’янськ - обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.
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