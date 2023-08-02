Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився кадрими з передової, від яких мурахи по шкірі.
На кадрах зафіксовано моменти роботи екіпажів реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 24/7 на лінії зіткнення.
«Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо наказу “вогонь!”, – цитує Валерій Залужний командира RM-70 Vampire Павла.
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Бійці називають цю машину справжнім звіром.
«Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати”, – процитував Валерій Залужний топогеодезиста RM-70 Vampire Івана.
Ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.
У коментарях до нового допису Валерія Залужного користувачі соцмереж захоплюються мужністью українських воїнів, бажають якнайшвидше повернутись додому з Перемогою, цілими і неушкодженими.
«Бережи всіх Боже», «Янгола охоронця Вам усім попереду Вас!»,
«Рідні наші захисники і захисниці! Уклін вам до землі! Благаю Всевишнього, щоб зберіг вам життя! Ми чекаємо вас усіх живих!»,
«Вампіри є Вампіри та ще в руках профі», «Дякую за захист, бережіть себе.....», - пишуть українці у коментарях до допису, який зробив Валерій Залужний.
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