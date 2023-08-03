Російське суспільство активно мілітаризується, експерти застерігають від недооцінки цього процесу.

Зокрема, про це свідчать нові військові закони Кремля, які підвищують призовний вік та граничний вік служби за контрактом.

Ці заходи, наголошують у виданні BILD, свідчать про подальшу мілітаризацію суспільства.

За оцінками експертів федерального уряду, Росія може збільшити кількість активних солдатів до трьох мільйонів, якщо цього вимагатиме перебіг війни.

Більше того, як повідомляє видання із посиланням на джерела в уряді, Москва готова продовжувати війну ще два-три роки.

«Тоді у російській армії буде більше активних солдатів, ніж у збройних силах Китаю. Хоча рівень підготовки багатьох із цих солдатів навряд чи буде дуже високим, існують і величезні проблеми російських збройних сил з їхнім екіпіруванням», - зазначають журналісти.

У свою чергу, видання The New York Times стверджує, що ЗСУ перестали використовувати тактику США в рамках свого контрнаступу.

Як зазначають журналісти, більша частина навчань, організованих Заходом для українців, включала навчання тому, як переходити в наступ, а не залишатися в обороні.

Українські військові, зіткнувшись із укріпленою обороною ЗС РФ та мінними полями, змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.

Додамо, тим часом стало відомо, що ЗСУ досягли успіхів на полі бою під Вугледаром. Просування українських захисників фіксує DeepState.

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