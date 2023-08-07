Так, лише минулої доби російські окупанти били по Харківській області з артилерії, мінометів та іншого озброєння, пише Politeka.net.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300.

Ракетний удар стався вчора зранку. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. На щастя, обійшлось без постраждалих.

А от внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У селі Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 років та її 65-річний чоловік.

«Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа», - розповіли в Харківській ОДА.

Крім того, у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа. А внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Вцілому минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Крім того, тривають бої на Куп'янському напрямку.

«Наші військові дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами», - розповіли в Харківській ОДА.

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