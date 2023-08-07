Унаслідок вибуху в багатоквартирному будинку постраждали люди.

Вибух стався у Полтаві, пише Politeka.net з посиланням на МВС України.

Повідомлення про НП надійшло рятувальникам 6 серпня о 22:15.

Вибух з подальшим руйнуванням конструкцій стався в одній з квартир на 3 поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Квітуча.

Внаслідок цього було пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхом, міжкімнатні перегородки в квартирі, де сталася НП.

На даний момент відомо, що внаслідок вибуху постраждало три людини, двом з них знадобилася госпіталізація до лікарні.

«Рятувальниками врятовано 7 чоловік, 2 особи з інвалідністю евакуйовано та передано медикам», - розповіли в МВС.

Пізно вночі роботи з ліквідації наслідків вибуху було завершено. Наслідки вибуху встановлюються.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Попередня причина – вибух газу.

"Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні. Також встановлено, що внаслідок вибуху серйозно пошкоджено декілька квартир житлового будинку", - йдеться у повідомленні МВС.

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