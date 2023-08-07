Ворог влучив у дев’ятиповерхівку в Запорізькій області.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, пожежа охопила квартири з 1 по 9 поверхи багатоповерхівки на площі 1400 кв.м. в Оріхові.

У ході оперативного реагування, коли особовий склад ліквідовував пожежу, окупанти знов почали обстрілювати.

Після завершення атак рятувальники загасили пожежу. На щастя внаслідок атаки жертв немає.

Також повідомляється, що сьогодні, 7 серпня опівночі окупанти вчергове атакували місто.

«Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої виникло загоряння квартир з 1 по 2 поверх. Площа пожежі склала 200 кв.м», - розповіли у ДСНС Запорізької області.

Пожежу було оперативно приборкано.

Всього за добу підрозділи ДСНС ліквідували 10 пожеж, які виникли у результаті ворожих обстрілів у Запорізькій області.

Додамо, що зараз у Запоріжжі та області оголошено повітряну тривогу.

«Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя!», - йдеться у терміновому попередженні.

Останні новини України:

Ворог накрив вогнем житлові будинки в центрі Херсона.

Також повідомлялось про пожежу, яка спалахнула після ракетного удару посеред ночі.

Крім того, Politeka.net писала, скільки ще росія може вести війну.