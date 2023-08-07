Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, пожежа охопила квартири з 1 по 9 поверхи багатоповерхівки на площі 1400 кв.м. в Оріхові.
У ході оперативного реагування, коли особовий склад ліквідовував пожежу, окупанти знов почали обстрілювати.
Після завершення атак рятувальники загасили пожежу. На щастя внаслідок атаки жертв немає.
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Також повідомляється, що сьогодні, 7 серпня опівночі окупанти вчергове атакували місто.
«Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої виникло загоряння квартир з 1 по 2 поверх. Площа пожежі склала 200 кв.м», - розповіли у ДСНС Запорізької області.
Пожежу було оперативно приборкано.
Всього за добу підрозділи ДСНС ліквідували 10 пожеж, які виникли у результаті ворожих обстрілів у Запорізькій області.
Додамо, що зараз у Запоріжжі та області оголошено повітряну тривогу.
«Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя!», - йдеться у терміновому попередженні.
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Також повідомлялось про пожежу, яка спалахнула після ракетного удару посеред ночі.
Крім того, Politeka.net писала, скільки ще росія може вести війну.