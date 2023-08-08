Відпочинок на популярному пляжі в українськй столиці обернувся справжнім жахом

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на київських рятувальників, трагедія сталася на озері «Райдужне».

Там, загинула дитина. Як розповіли рятувальники, повідомлення про те, що на озері "Райдужне" під час купання з поля зору зникла дитина вони отримали вдень 7 серпня.

Під час пошуків водолази знайшли тіло дівчинки на відстані 10 метрів від берега.

«Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло дівчинки з глибини 1.7 м на відстані 10 м від берега та передали його правоохоронним органам», - розповіли рятувальники.

Причини і обставини трагічного випадку будуть встановлювати поліцейські.

Рятувальники вкотре звертаються до українців із закликом не нехтувати правилами безпеки.

«Пильнуйте за малолітніми дітьми та не дозволяйте їм купатися самостійно, без дорослих!», - наголошують в ДСНС.

Додамо, раніше стало відомо про трагедію на річці Дніпро в затоці Собаче Гирло.

За словами київських рятувальників, тіло чоловіка знаходилось на глибині 12 метрів і на відстані 30 метрів від берега.

Обставини та причини страшного випадку встановлюють правоохоронці.

Також повідомлялось, що у неділю, 6 серпня, відразу дві людини загинули на водоймах в Києві.

Першвий виклик надійшов з озера Редькине, де на поверхні води за 5 метрів від берега виявили тіло чоловіка.

Другий нещасний випадок стався за адресою вул. Набережно-Корчуватська. Рятувальникам повідомили, що біля дамби тоне людина.

«Водолази обстеживши берег та дно річки Коник, виявили тіло чоловіка на відстані 12 м від берега на глибині 5 м. За допомогою водолазного спорядження тіло було доставлено до берега та передано правоохоронцям», - розповіли в ДСНС України у Києві.

П'ятого серпня теж не оминулося без трагедій.

Того дня до Служби порятунку 101 від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що тіло людини хнаходиться в озері Верховина, що у Святошинському районі столиці.

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Також повідомлялось, що трагедією закінчилися пошуки дівчат на Чернігівщині.

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