До нового похорону ще однієї зірки кінематографу та театральної сцени готуються до Москви.

Так, стало відомо про смерть російської актриси театру та кіно Віри Васильєвої.

Новина про смерть Васильєвої надійшла з Московського академічного театру сатири, де вона працювала.

Віра Васильєва померла на 98-му році життя. 70 із них вона віддала Театру Сатири, 55 — була у браці з актором Володимиром Ушаковим.

За даними російських ЗМІ, останні дні свого життя Віра Васильєва провела поряд із прийомною дочкою на їхній дачі в Підмосков'ї.

Васильєва насолоджувалася заміським життям і навіть каталася на гойдалках. Різке погіршення стану настало вночі. Рідні припускають, що через спеку.

Похорон Віри Васильєвої відбудеться цієї суботи, на Новодівичому цвинтарі.

«Йде ціла епоха»,

"Дуже шкода" , - пишуть росіяни в соцмережах.

Фільмографія Васильєвої налічує понад 40 картин, вона грала у фільмах "Неповнолітні", "Вийти заміж за капітана", "Люди моєї долини" та інших.

З 27 березня 1948 року вона працювала у Театрі сатири, де зіграла понад 60 ролей.

Нагадаємо, що днями у Москві відбулося прощання із відомою актрисою Іриною Мірошниченко. Ірину Мірошниченко було поховано на Троєкурівському цвинтарі.

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