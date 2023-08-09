Так, стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Веры Васильевой.
Новость о смерти Васильевой пришла из Московского академического театра сатиры, где она работала.
Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. 70 из них она отдала Театру Сатиры, 55 — провела в браке с актером Владимиром Ушаковым.
По данным российских СМИ, последние дни своей жизни Вера Васильева провела рядом с приемной дочерью на их даче в Подмосковье.
Васильева наслаждалась загородной жизнью и даже каталась на качелях. Резкое ухудшение состояния наступило ночью. Родные предполагают, что из-за жары.
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Похороны Веры Васильевой состоятся в эту субботу, на Новодевичьем кладбище.
«Уходит целая эпоха»,
«Очень жаль», - пишут россияне в соцсетях.
Фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, она играла в фильмах "Несовершеннолетние", "Выйти замуж за капитана", "Люди моей долины" и других.
С 27 марта 1948 года она работала в Театре сатиры, где сыграла более 60 ролей.
Напомним, что на днях в Москве состоялось прощание с известной актрисой Ириной Мирошниченко. Ирина Мирошниченко была похоронена на Троекуровском кладбище.
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