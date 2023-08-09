К новым похоронам еще одной звезды кинематографа и театральной сцены готовятся к Москве.

Так, стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Веры Васильевой.

Новость о смерти Васильевой пришла из Московского академического театра сатиры, где она работала.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. 70 из них она отдала Театру Сатиры, 55 — провела в браке с актером Владимиром Ушаковым.

По данным российских СМИ, последние дни своей жизни Вера Васильева провела рядом с приемной дочерью на их даче в Подмосковье.

Васильева наслаждалась загородной жизнью и даже каталась на качелях. Резкое ухудшение состояния наступило ночью. Родные предполагают, что из-за жары.

Похороны Веры Васильевой состоятся в эту субботу, на Новодевичьем кладбище.

«Уходит целая эпоха»,

«Очень жаль», - пишут россияне в соцсетях.

Фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, она играла в фильмах "Несовершеннолетние", "Выйти замуж за капитана", "Люди моей долины" и других.

С 27 марта 1948 года она работала в Театре сатиры, где сыграла более 60 ролей.

Напомним, что на днях в Москве состоялось прощание с известной актрисой Ириной Мирошниченко. Ирина Мирошниченко была похоронена на Троекуровском кладбище.

Последние новости Украины:

Андрей Хлывнюк удивил заявлением, почему ему жалко россиян.

Также сообщалось, что певец и продюсер Потап спровоцировал новый скандал.

Кроме того, Politeka.net писала, что Юрий Горбунов вляпался в новый скандал.