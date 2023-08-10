Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, вранці у лікарні померла ще одна жінка.

Як повідомляється, станом на ранок 10 серпня загинуло троє людей, дев'ять - травмовано. Одна людина у тяжкому стані.

Серед травмованих 11-місячна дитина.

Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та жінок 19 та 21 року.

«Одному із загиблих уламок потрапив в грудну клітину, в серце. Ми проводили реанімаційні дії, але... там без шансів", — розповідав після атаки на Запоріжжя фельдшер швидкої допомоги.

Очевидці атаки також кажуть, що ракета пролетіла прямо над ними.

Раніше в ОП повідомили, що російський ракетний удар по Запоріжжю попередньо був нанесений ракетою «Іскандер».

«Удар нанесено по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ. Внаслідок удару зруйновано будівлю церкви, пошкоджено будинки та магазини», - повідомили в ОП.

Згодом з’ясувалася кількість постраждалих багатоповерхівок.

У Міськраді уточнили, що окрім торгівельних і освітніх закладів, постраждало 13 багатоповерхівок – в них вибито вікна та пошкоджено балкони. За попередніми даними постраждало більше 400 квартир.

Крім того, минулої доби росіяни здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

У Гуляйполі внаслідок атаки постраждала родина: жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років. Їх доставили в лікарню.

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