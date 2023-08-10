Як пише Politeka.net з посиланням на ДБР, кілька місяців тому між колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої «Партії регіонів» та місцевим депутатом загострився конфлікт.

Скандал виник на тлі блокування розгляду місцевою радою особистих та бізнесових питань екснардепа, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син екснардепа вирішив «допомогти» батькові і організувати замовне вбивство депутата, який є членом постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

«Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити $8,5 тис., оцінивши у таку суму життя свого колеги», - розповіли в ДБР.

Син екснардепа, плануючи злочин, звернувся до двох своїх знайомих. Ті в подальшому мали залучити безпосередніх виконавців та у м. Києві вбити депутата.

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство депутата і зробили постановочні фото. Саме їх посередник продемонстрував замовнику. Організатор замовного вбивства був затриманий після передачі оплати за злочин.

«Батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від «ОПЗЖ». Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення росії виїхав із України та фактично не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси в місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради», - розповіли в ДБР подробиці резонансної справи.

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