У Запорізькій ОВА, як пише Politeka.net, повідомили, що кількість поранених зросла до 16, серед яких четверо – діти.

Також відомо про одну загиблу жінку.

Мішенню ворога став популярний у місті готель. Відомо, що на його території працював дитячий табір для дітей від 6 до 13 років. На щастя, до 18:00 усіх діточок забрали. Удару було завдано близько сьомої години вечора.

«Їхньою ціллю були діти»,

«Доки весь світ буде мовчати, скажіть доки? Уже всі бачать що твориться в Україні, невже ніхто не зможе зупинити», «Шок», - коментують користувачі соцмереж нову атаку.

Для удару по готелю у Запоріжжі окупанти використали крилату ракету "Іскандер-К".

«10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури», - повідомляли в поліції невдовзі після атаки.

Також стало відомо, що в цьому готелі не раз зупинялися працівники ООН.

«Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо….», - відреагувала на удар Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун, додавши, що вона аткож зупинялася у цьому готелі.

Браун підкреслила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що днем раніше, 9 серпня, російська армія також завдала ракетний удар по Запоріжжі.

Внаслідок атаки загинули троє людей. Серед них – дві молодих співачки Христина і Світлана.

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Нагадаємо, нова серйозна НП сталася на ЗАЕС.

Також повідомлялось, що величезну авіабомбу росіяни скинули вночі на українське місто.

Крім того, Politeka.net писала, що контратаки росіян на Бердянському напрямку пішли не за планом.