Переможець проекту "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом соте з баклажанів. ля приготування соті з баклажанів за традиційним рецептом рекомендується використовувати великий сотейник.
Для страви підходять баклажани різних видів: фіолетові, білі чи біло-фіолетові. Солодкий перець та томати краще вибрати м'ясистих сортів, оскільки вони дуже соковиті. Цибуля може бути ріпчастою або білою, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.
Інгредієнти:
- 700 г баклажанів (+2 ч. л. солі)
- 500 г солодкого перцю
- 500 г томатів
- 3 цибулини
- 3 зубчики часнику
- 1 перець чилі
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. італійських трав
- 3 ст. л. оливкового масла
- 7-10 гілочок кінзи
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"Мастер Шеф" Клопотенко розповідає, баклажани (700 г) ретельно промийте, видаліть хвостики і наріжте їх кружальцями завтовшки 1 см. Перекладіть у глибоку миску, додайте 2 ч. л. солі, перемішайте та залиште на 15 хвилин.
У цей час очистіть 3 цибулини, наріжте їх півкільцями. Вимийте 500 г томатів, розріжте їх навпіл, видаліть плодоніжку та наріжте кубиками середнього розміру.
Вимийте 500 г солодкого перцю, розріжте його навпіл, видаліть насінну частину і наріжте часточками. Також поріжте 1 перець чилі, додає "Мастер Шеф" Клопотенко.
Розігрійте сотейник із 3 ст. л. оливкової олії, додайте нарізану цибулю і смажте її до золотистої кірки. Потім додайте солодкий перець та перець чилі, перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте 10 хвилин.
"Мастер Шеф" Клопотенко додає, відцідіть баклажани від рідини та додайте їх у сотейник. Закрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хвилин.
Покладіть нарізані томати в сотейник, додайте 1 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. італійських трав, вичавіть туди також 3 зубчики часнику. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.
Ретельно помийте 7-10 гілочок кінзи, витягніть листя і дрібно нарубайте. Додайте нарізану кинзу в сотейник, перемішайте і зніміть з вогню. Страва готова до подачі. Подавайте соте з баклажанів до м'ясних чи рибних страв, розповів "Мастер Шеф" Клопотенко.
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