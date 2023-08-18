Зірка проекту "Мастер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальну соте на зиму.

Переможець проекту "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом соте з баклажанів. ля приготування соті з баклажанів за традиційним рецептом рекомендується використовувати великий сотейник.

Для страви підходять баклажани різних видів: фіолетові, білі чи біло-фіолетові. Солодкий перець та томати краще вибрати м'ясистих сортів, оскільки вони дуже соковиті. Цибуля може бути ріпчастою або білою, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.

Інгредієнти:

700 г баклажанів (+2 ч. л. солі)

500 г солодкого перцю

500 г томатів

3 цибулини

3 зубчики часнику

1 перець чилі

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. італійських трав

3 ст. л. оливкового масла

7-10 гілочок кінзи

Інструкції:

"Мастер Шеф" Клопотенко розповідає, баклажани (700 г) ретельно промийте, видаліть хвостики і наріжте їх кружальцями завтовшки 1 см. Перекладіть у глибоку миску, додайте 2 ч. л. солі, перемішайте та залиште на 15 хвилин.

У цей час очистіть 3 цибулини, наріжте їх півкільцями. Вимийте 500 г томатів, розріжте їх навпіл, видаліть плодоніжку та наріжте кубиками середнього розміру.

Вимийте 500 г солодкого перцю, розріжте його навпіл, видаліть насінну частину і наріжте часточками. Також поріжте 1 перець чилі, додає "Мастер Шеф" Клопотенко.

Розігрійте сотейник із 3 ст. л. оливкової олії, додайте нарізану цибулю і смажте її до золотистої кірки. Потім додайте солодкий перець та перець чилі, перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте 10 хвилин.

"Мастер Шеф" Клопотенко додає, відцідіть баклажани від рідини та додайте їх у сотейник. Закрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хвилин.

Покладіть нарізані томати в сотейник, додайте 1 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. італійських трав, вичавіть туди також 3 зубчики часнику. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.

Ретельно помийте 7-10 гілочок кінзи, витягніть листя і дрібно нарубайте. Додайте нарізану кинзу в сотейник, перемішайте і зніміть з вогню. Страва готова до подачі. Подавайте соте з баклажанів до м'ясних чи рибних страв, розповів "Мастер Шеф" Клопотенко.

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