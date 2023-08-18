Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное соте на зиму.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом соте с баклажанов. ля приготовления соте из баклажанов по традиционному рецепту рекомендуется использовать большой сотейник.

Для блюда подходят баклажаны различных видов: фиолетовые, белые или бело-фиолетовые. Сладкий перец и томаты лучше выбрать мясистых сортов, так как они очень сочные. Лук может быть репчатым или белым, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты:

700 г баклажанов (+2 ч. л. соли)

500 г сладкого перца

500 г томатов

3 луковицы

3 зубчика чеснока

1 перец чили

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. итальянских трав

3 ст. л. оливкового масла

7-10 веточек кинзы

Инструкции:

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, баклажаны (700 г) тщательно промойте, удалите хвостики и нарежьте их кружками толщиной 1 см. Переложите в глубокую миску, добавьте 2 ч. л. соли, перемешайте и оставьте на 15 минут.

В это время очистите 3 луковицы, нарежьте их полукольцами. Вымойте 500 г томатов, разрежьте их пополам, удалите плодоножку и нарежьте кубиками среднего размера.

Вымойте 500 г сладкого перца, разрежьте его пополам, удалите семенную часть и нарежьте дольками. Также порежьте 1 перец чили, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Разогрейте сотейник с 3 ст. л. оливкового масла, добавьте нарезанный лук и жарьте его до золотистой корки. Затем добавьте сладкий перец и перец чили, перемешайте, накройте крышкой и тушите 10 минут.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, отцедите баклажаны от жидкости и добавьте их в сотейник. Закройте крышкой и тушите еще 10 минут.

Положите нарезанные томаты в сотейник, добавьте 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. итальянских трав, выжмите туда также 3 зубчика чеснока. Перемешайте и тушите еще 5 минут.

Тщательно помойте 7-10 веточек кинзы, извлеките листики и мелко нарубите. Добавьте нарезанную кинзу в сотейник, перемешайте и снимите с огня. Блюдо готово к подаче. Подавайте соте из баклажанов к мясным или рыбным блюдам, рассказал "Мастер Шеф" Клопотенко.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.