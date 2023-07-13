В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить холодный испанский суп гаспачо, а также сырные гренки к нему.

"Когда в мире происходит *подставьте свое цензурное слово*, то очень трудно просто остановиться и кайфануть от того, как светит летнее солнышко. Или подумать о себе и приготовить что-то летне-вкусное. Трудно, но надо, потому что с таких моментов и берутся силы, котики.Я немного помогу с этим, потому что принес рецепт холодного супа гаспачо. Он такой свежий, с интересными текстурами и вкусами, что точно заставит вас побыть в моменте", — советует звезда "Мастер Шеф" Клопотенко.

Для приготовления гаспачо "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г красных томатов

300 г желтых томатов

120 г огурцов

120 г перца белозерка

½ перца чили

2 ст.л оливкового масла

соль и перец

На помидорах, и красных, и желтых, делаем надрезы крестиком (чтобы кожица хорошо отставала) и отправляем в кипяток на 1 минуту. Снимаем кожицу и нарезаем томаты на несколько кусков, чтобы удобно было перебивать блендером. Также нарезаем огурцы, перец белозерка и половинку перца чили (семена нужно удалить).

Нарезанные овощи победитель "Мастер Шеф" Клопотенко отправляет в блендер, туда же 2 ст.л оливкового масла, соль, перец и перебивает все до однородной массы.

"Суп готов, котики. Но чтобы было прямо максимально хорошо, возьмите еще несколько ломтиков багета, сделайте из него гренки и густо натрите их сыром. Суп налейте в холодную тарелку, можно ее даже в морозилку поставить перед подачей", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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