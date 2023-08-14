У розташуванні окупантів у таборі «Хвиля» у Маріупольському районі пролунали вибухи.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, рахунок загиблих окупантів іде "на десятки".

При цьому загарбники спочатку хотіли замовчати приліт.

«Юріївка. Бавовна. Наслідки. На зараз. влучання в табір окупантів у таборі "Хвиля". Дуплет. Жоден місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже», - повідомив Андрющенко.

За його словами, спочатку росіяни хотіли замовчати те, що сталося, в результаті в Мережі з'явилися «обрізані фото». Насправді ж "там братська могила".

«На Азовському узбережжі Донецька область, сел Юр'ївка. У таборі Хвиля окупанти влаштували шикарну базу. Казарми на березі моря. Мрія. Була. До сьогоднішнього ранку, коли туди прилетів гостинець від ЗСУ. Десятки загиблих. Точно в ціль», - прокоментував «бавовну» у Юр'ївці журналіст, політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Зазначимо, що до Юр'ївки "прилітає" вже не вперше. Так, у травні поточного року в результаті удару база ЗС РФ буквально перетворилася на руїни.

Тим часом у ГУРі попереджають українців про масований ракетний удар по Україні.

Так, ворог може здійснити масований ракетний удар по Україні на День Незалежності або на день раніше чи пізніше.

"Власне, я не думаю, що це може здивувати когось із українців. У цій ситуації рекомендації залишаються ті ж, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу - йди до укриття", - наголосив представник ГУР Вадим Скибіцький.

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