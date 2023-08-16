Як повідомили в Одеській ОВА, за ніч окупанти атакували Одещину двічі, пише Politeka.net.

«Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища.

Виниклі пожежі. На даний момент вони ліквідовані співробітниками ДСНС.

Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

Також повідомляється про нічну атаку на Харківщину.

«Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства», - повідомили в Харківській ОДА.

Потерпілих немає.

У свою чергу у Повітряних силах ЗС України розповіли, скільки вдалося знищити «Шахедів».

«Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу «Shahed-136/131».

Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)», - йдеться у повідомленні.

Захисникам неба над Україною вдалося знищити у межах Одеської та Миколаївської областей 13 ворожих БпЛА.

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ЗСУ вибили окупантів з важливого населеного пункту.

Також повідомлялось про головну перевагу ЗСУ у цій війні.

Крім того, Politeka.net писала, що ситуація під Бахмутом загострилася ще більше.