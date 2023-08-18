У Мережі з'явилися нові кадри, як виглядає сьогодні Каховське водосховище після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Каховське водосховище було одним із найбільших у Європі та найбільшим у руслі Дніпра, пише Politeka.net.

Нагадаємо, що підрив росіянами Каховської дамби вранці 6 червня викликала широкомасштабна повінь, від якої постраждали населені пункти та сільськогосподарські угіддя по всьому регіону. Точна кількість жертв невідома досі, оскільки росіяни приховують, скільки людей загинуло на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Тепер же там, де були глибокі води, що живили кілометри орних земель по обидва боки Дніпра, з'явилося інше «море» – зелене.

Дно Каховського водосховища заростає травою. У Мережі з'явилися нові кадри, на що перетворюється Каховське водосховище після підриву ГЕС.

Користувачі соцмереж порівнюють побачене з «морем», футбольними полями, називають те, що відбувається екоцидом, і вірять, що ворог поплатиться за все зло, вчинене Україні:

«Каховське водосховище – це акт екоциду»,

«З одного боку красиво, а з іншого…»,

«Їм все повернеться з відсотками»,

«Полів побільшало, можна садити багато чого», «Скоро там і дерева почнуть рости»,

«Чим поливати ці поля? Все горить»,

«Та, піпець екології»,

"Не пустеля, вже добре",

"Трав'яне море",

«Сльозами справі не допоможеш, треба працювати з тим, що є»,

«Була пустеля, потім водосховище, а тепер знову пустеля. І як кажуть пророки: «Коли пустеля зацвіте, то там буде мир і люди отримають Божу благодать!» віримо і чекаємо»,

«Цілий регіон перетворили на пустелю, а їм помідори городи, слів немає»,

"Люди без житла, без роботи залишилися, життя втратили, регіон тепер пустеля ...",

"Не вірю своїм очам".

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