Харківська область кожного дня потерпає від жахливих обстрілів і атак з боку російських окупанті.

Так, від ворожного огня знову страждали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок нового обстрілу Куп’янська зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі.

На жаль, є загибла. Це 61-річна жінка. Ще одна жінка 60-ти років зазнала поранення.

У Вовчанську та селі Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.

Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.

Також повідомляється, що на лінії фронту на Куп’янському напрямку російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Сеньківки.

«Отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами», - зазначили в Харківській ОДА.

Додамо, росія збільшила тиск на населення на Куп'янському напрямку.

Загарбники обстрілюють населені пункти, інфраструктуру та житлові будинки.

«ЗСУ тримають свої позиції, завдають великих втрат російській армії. Це спонукає противника частіше проводити ротацію та зміну підрозділів», - повідомив керівника Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, з чотирьох громад Куп'янщини евакуювали вже понад 500 людей.

Жителів вивозять 14 волонтерських організацій спільно з поліцейськими.

За словами командира евакуаційного загону «Червоного Хреста» Ігоря Клименка, виїжджати почали активно:

«Евакуюються люди похилого віку, маломобільні та ті, чия рідня в Україні або за кордоном. Як вони кажуть: «Ми сиділи до останнього, але вже немає сил».

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Країну сколихнули нові непоправні втрати.

Також повідомлялось, що боєць ЗСУ розповів про пекло на Куп'янському унапрямку.

Нагадаємо також, що росіяни готують капкан для ЗСУ на Куп'янському напрямку.