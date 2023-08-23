Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району.

Атака сталася ввечері 22 серпня.

«Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена», - розповіли в ОДА.

Крім того, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років», - повідомили в ОДА.

У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок атак пошкоджені приватні будинки. У селах Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.

Додамо, що у ніч на 23 серпня ворог здійснив пуски ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев’ять у Одеській та два – в межах Запорізької області", - йдеться у повідомленні повітряних сил ЗС України.

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