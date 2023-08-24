Пошукову операцію на місці аварії літака, на борту якого за документами перебував власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин завершено.

Як повідомляють російські ЗМІ, виявлено останки всіх десяти людей, які знаходилися на борту бізнес-джету, що розбився.

Тіла загиблих під час аварії літака у Тверській області відвезли до моргу на експертизу.

За деякими даними, на місці аварії літака Пригожина знайдено його телефон.

Дорогу до села Куженкіне перекрили співробітники ОМОН та ДПС. До місця аварії приїжджають машини правоохоронців.

«Два хлопка таких гучних було. Навіть у мене собака загавкав. Шматок полетів далі, туди, до Куженкіно, це селище. У тому районі впав. А другий шматок полетів, уламок, так віялоподібно, гучно так летів», - розповів один із очевидців авіакатастрофи.

За інформацією інсайдера телеканалу Al Jazeera у ПВК "Вагнер", тіло Пригожина на даний момент зі стовідсотковою точністю поки що не ідентифіковано серед трупів, виявлених на місці катастрофи, при цьому жодних сумнівів у загибелі Пригожина співрозмовник арабського телеканалу не має.

У Санкт-Петербурзі до «Вагнер-Центру» росіяни несуть квіти, символіку ПВК "Вагнер" та запалені свічки.

Після повідомлень та загибелі Євгена Пригожина там утворився стихійний меморіал.

Тим часом Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Раніше, на опублікованих россмі уламках літака, що впав, помітили отвори невеликого діаметру.

Висловлювалися припущення, що це сліди елементів ракети ППО.

Зазначимо, що з моменту бунту Пригожина минуло два місяці.

Останні новини України:

У День Незалежності України окупанти вдарили по Дніпру ракетами.

Також повідомлялося про жахливий напад на українок у Чехії.

Окупанти отримали новий наказ після втечі з Урожайного – у чому його суть.