У Мережі з'явилися кадри, зняті на борту Embraer Legacy 600 незадовго до вибуху, внаслідок якого загинув російський військовий злочинець, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Виявилося, що борт був виставлений на продаж за 5 млн євро і його в день аварії приходили дивитися покупці. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ називає їхні особи – це були представники авіакомпанії Русджет.

Щоб провести їх в зону, що охороняється, а потім на борт, покупці були заявлені, як пасажири рейсу. Оглянувши зовні та зсередини літак вони спокійно пішли.

«Літак усередині стрьомний, як у циганського барона»,

«Прохідний двір, не здивований результатом»,

«Непоганий літак був»,

«У покупці не впізнали Буданова з вусами?»,

«За класикою жанру в літаку мав бути дворецький. Він і є вбивця»,

«Якийсь дуже специфічний і навмисне показовий спосіб вбивства обрали. Чи не простіше було в Африці хитнути по-тихому? Є ж снайпери, або тачку підірвати, якщо з отрутами вони вже облажалися неодноразово» , - коментують користувачі соцмереж.

Додамо, колишній керівник відділу по Росії секретної розвідслужби Великобританії не сумнівається, що до загибелі власника ПВК "Вагнер" причетна якась наближена до нього людина.

Колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл, який очолював у МІ-6 відділ по Росії, припустив, що вибуховий пристрій могли розмістити у винному ящику.

"Звичайно, це робота внутрішнього агента. Передбачається, що це бомба в ящику з-під вина", - цитує Sky News Крістофера Стіла.

Раніше висловлювалися версії про несправності двигуна та ракету класу "земля-повітря".

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