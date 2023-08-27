«Міс Україна Всесвіт-2023» Ангеліна Усанова вже скоро вирушить в Сальвадор, де цього року 18 листопада відбудеться конкурс краси «Міс Всесвіт».

Зараз Ангеліна Усанова знаходиться в США, але чекає на своє повернення до України, де відбудеться її коронація, офіційна фотосесія у якості "Міс Україна Всесвіт" і підготовка до конкурсу "Міс Всесвіт".

«До "Міс Всесвіт"-2023 залишається два місяці. Об'єм роботи — дуже великий», - каже «Міс Україна-Всесвіт-2023» Ангеліна Усанова.

Шанувальники конкурсу краси вже роблять свої прогнози щодо переможниці «Міс Всесвіт-2023».

Деяки з них на своїй сторінці розмістила і Усанова, заразом показавши, як виглядають її суперниці – представниці інших країн на «Міс Всесвіт-2023».

Так, деякі пророкують «Міс Україна Всесвіт-2023» лише 18 місце, інші ж впевнені, що Ангеліна Усанова сояде 13-ту сходинку.

При цьомуперемогу пророкують красуні з Таїланду.

«Наближається 72-й конкурс "Міс Всесвіт", який відбудеться в листопаді в Сальвадорі, і ось мій перший прогноз на всесвітній конкурс…», - йдеться у коментаря до одного з прогнозів.

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