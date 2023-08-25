Так, сегодня утром враг обстрелял с. Подолы Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате атаки был ранен 59-летний мужчина, его госпитализировали.

"Площадь пожара составила около 150 кв.м. Во время обстрела пострадал 59-летний мужчина. Пожар ликвидирован в 08:51", - сообщили в ГСЧС Украины.

Также сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.

«В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. В результате обстрела из РСЗО с. Юрченко Чугуевского района повреждены три частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар», - рассказали в Харьковской ОГА о последствиях.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Полицейские Харьковщины опубликовал фото изуродованных и сгоревших жилых домов в результате атак.

Добавим, что почти 100 обстрелов зафиксировано в 23 мирных городах и селах Запорожской области.

Под огнем были территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Ольговского, Преображенки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Также сообщается, что четыре авиаудара пришлось по Орехову, Малой Токмачке и Левадному.

В результате обстрелов поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

"Без пострадавших", - констатировали в Запорожской ОГА.

Последние новости Украины:

Новые взрывы, россияне запустили "Калибры" – известно о последствиях и куда целили.

Также сообщалось, что ночью россияне накрыли жилые дома "Градом".

Также напомним, что новые беспощадные атаки врага принесли много горя.