Про трагічні наслідки атаки ворога повідомили в Полтавській ОДА, пише Politeka.net.

«Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів», - повідомили в ОДА.

Також повідомляється, що виробничий цех повністю зруйновано.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фото з місця атаки:

Додамо, уночі 28 серпня противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.

«Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини», - повідомили в Повітряних силах ЗС України.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети “Калібр”; дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Також повідомлялось, що сьогодні вранці росіяни вдарили по Кривому Рогу.

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Також повідомлялось, що Росія переходить до тотальної війни - що змінилося в тактиці окупантів.