Росіяни завдали нового ракетного удару, вже відомо, куди поцілив ворог.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку ОДА, опівночі російські загарбники завдали ракетного удару по Дружківці.

«Поцілили у зелену зону», - йдеться у повідомленні ОДА.

Також повідомляється, що на Волноваському напрямку під обстрілами перебували Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка.

На щастя, обійшлося без жертв.

«На Донецькому напрямку пошкоджено 6 будинків у Кураховому. На Горлівському напрямку у Шахівській громаді 2 людини загинули і 1 поранена. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Федорівка», - розповіли в ОДА про наслідки нових атак.

Ще одна людина загинула на Лисичанському напрямку – у Лимані. У Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.

«Всього за добу росіяни вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 4», - йдеться у повідомленні.

Додамо, що російські загарбники також не припиняють тероризувати Харківщину.

Так, минулої доби, згідно з даними Харківської ОДА, російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Крім того, в с. Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

На щастя, люди не постраждали.

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