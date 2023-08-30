Такого потужного нападу на Київ не було останні три місяці з весни.

Як пише Politeka.net з посиланням на КМВА, ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет.

«Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс», - розповіли в КМВА.

Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

В Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, є загиблі.

«В Шевченківському районі, на території підприємства шматки рашистських ракет вбили двох людей, ще одна отримала ушкодження. Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах», - йдеться у повідомленні.

В обох районах уламки впали території нежитлової забудови, виникли загоряння.

Додамо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жертвами ракетної атаки стали двоє чоловіків.

«За однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків», - розповів мер.

Також відомо про дівчину, що отримала травми.

«За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла», - розповів Кличко.

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