Російські загарбники тероризують мирних українців у їхніх домівках і вдень, і вночі.

Так, минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок атаки пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району.

«Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років, - повідомили в ОДА про наслідки обстрілу.

Загалом протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння гатив по населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу с. Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

У Куп’янську обстрілом було пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілів з РСЗВ міста Вовчанськ пошкоджено щонайменше два приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі.

По селу Шийківка ворог вдарив авіабомбою - пошкоджено лінії електропередач та газову трубу.

Селище Загризлове перебувало під ударом, імовірно, касетних боєприпасів з РСЗВ "Ураган" - пошкоджено будинок.

Раніше стало відомо, що з небезпечних громад Куп'янського району евакуйовано уже 743 людини, 170 з них діти.

«В Куп'янську та навколишніх громадах, які постійно перебувають під обстрілами, залишається близько 11 тисяч людей. Серед пріоритетних задач для нас – вивезення сімей з дітьми.

Ворог продовжує щоденно обстрілювати наближені до лінії фронту населені пункти. Майже щодня фіксуємо постраждалих цивільних. Тож евакуюватися необхідно», - повідомляв керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Останні новини України:

Дніпро струсонули сильні вибухи, з'їхалися рятувальники.

Також повідомлялось про новий підлий авіаудар - куди на цей раз поцілив ворог.

Нагадаємо також, що ситуація під Бахмутом розжарена до краю.