В українській столиці сталася пожежа в житловій багатоповерхівці і, на жаль, вона виявилася трагічною.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, пожежа спалахнула в багатоповерхівці за адресою вул. Симиренка, 11, що у Святошинському районі столиці.

«На місці було встановлено, що горить квартира на 14 поверсі», - розповіли столичні рятувальники.

На жаль, врятувати вдалося не всіх. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки.

Наразі про причини пожежі не повідомляється – це встановлять правоохоронці.

Додамо, що зранку Київ сколихнуло чергове тривожне повідомлення – столична поліція знову отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва.

«Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією», - повідомили в КМВА, закликавши зберігати спокій.

Також в в КМВА попередили про військові навчання відcьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району.

Мета – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

«Наголошуємо про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки! Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», - йдеться у попередженні.

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