Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, пожежа спалахнула в багатоповерхівці за адресою вул. Симиренка, 11, що у Святошинському районі столиці.
«На місці було встановлено, що горить квартира на 14 поверсі», - розповіли столичні рятувальники.
На жаль, врятувати вдалося не всіх. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки.
Наразі про причини пожежі не повідомляється – це встановлять правоохоронці.
Додамо, що зранку Київ сколихнуло чергове тривожне повідомлення – столична поліція знову отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва.
«Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією», - повідомили в КМВА, закликавши зберігати спокій.
Також в в КМВА попередили про військові навчання відcьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району.
Мета – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.
«Наголошуємо про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки! Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», - йдеться у попередженні.
Останні новини України:
Скандал у Києві - співробітниця ВЛК "попалася" на гарячому - що вона наробила.
Також нагадаємо, що ворожі "Шахеди" наробили великого лиха на Одещині.
Крім того, Politeka.net писала, що пасажирський потяг зійшов з рейок.