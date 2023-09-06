Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОДА, протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.
«На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.
Щирі співчуття рідним та близьким…», - повідомили в Одеській ОДА.
Також повідомляється, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
Тим часом під ракетною атакою опинився Київ, у столиці гримлять вибухи – працює ППО.
«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети», - попередив мер Києва Віталій Кличко.
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Експерт вказав на важливі зміни на фронті.
Також повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівках - відома кількість поранених.
Крім того, Politeka.net писала, що будинки розлетілися на тріски після обстрілу з "Ураганів" - кадри з місця.