Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, на даний момент відомо про 16 загиблих, десятки людей травмовано.
«ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим», - розповіли в МВС.
Російські загарбники вдарили по ринку, коли там було багато людей.
«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.
На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости...», - прокоментував атаку президент України Володимир Зеленський.
Відомо, що серед загиблих є дитина.
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Також повідомлялось про особливість "незвичайної атаки" на Київ.
Нагадаємо також, що була названа ділянка, куди окупанти намагаються заманити резерви ЗСУ.