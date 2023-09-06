Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, на даний момент відомо про 16 загиблих, десятки людей травмовано.

«ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим», - розповіли в МВС.

Російські загарбники вдарили по ринку, коли там було багато людей.

«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости...», - прокоментував атаку президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що серед загиблих є дитина.

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Також повідомлялось про особливість "незвичайної атаки" на Київ.

Нагадаємо також, що була названа ділянка, куди окупанти намагаються заманити резерви ЗСУ.