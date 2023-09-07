Російські військові здійснили авіаудар по Ольгівці Херсонської області, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонщини.
«Внаслідок потужних вибухів пошкоджено шість приватних будинків», - розповіли в поліції про наслідки.
Також під ворожими обстрілами перебували Садове, Кізомис, Токарівка, Берислав, Новокаїри, Бургунка та Зміївка.
Як наслідок - пошкоджено територію заводу, приватні будинки та господарські споруди, запалювальними снарядами знищено сонячні панелі та гаражі, сталося загоряння сухої трави.
Під вогнем окупантів залишається Херсон - пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазини та асфальтове покриття. На щастя, потерпілих серед мирних мешканців немає.
Додамо, що стало відомо про черговий йстрашний злочик загарбників у Херсонській області.
Сьогодні російська армія атакувала Одрадокамʼянку. Постраждали місцеві жителі.
Спочатку по населеному пункту вдарила ворожа артилерія, повідомили в Херсонській ОДА.
Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці, намагаючись його врятувати, доставили чоловіка до лікарні, але медики виявилися безсилими - травми виявилися надто тяжкими.
Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника.
Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років.
Поранені у лікарні.
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Окупанти готують реванш - названо небезпечний напрямок.
Також повідомлялось, що українців попередили про страшну загрозу - кількість поранених і жертв зростає.
Нагадаємо також, що була названа ділянка, куди окупанти намагаються заманити резерви ЗСУ.