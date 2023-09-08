Так у Сумській області і Сумах була оголошена ракетна небезпека, пише Politeka.net. Жителі Сум повідомляли про звуки вибухів.
У Сумській ОВАзакликали людей пройти в укриття і повідомляли, що працює ППО.
Також вибухи лунали на Одещині – росіяни атакували «Шахедами».
Повідомлялось, що було зафіксовано рух БпЛА у напрямку Півдня Одещини з акваторії Чорного моря.
Згодом з’явилися повідомлення про повторну небезпеку з моря для Одеської області. Також повітряна тривога знову була оголошена на Миколаївщині.
Зранку вибухи пролунали у Запоріжжі. Місцеві повідомляють, що тривогу оголосили вже після вибуху.
У Запорізьській та Дніпропетровській областях наразі оголошена повітряна тривога.
«Ракетна небезпека!», - попереджають у Повітряних Силах ЗС України.
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