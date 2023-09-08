Минула ніч була зовсім не спокійною на території України, ворог знов атакував.

Так у Сумській області і Сумах була оголошена ракетна небезпека, пише Politeka.net. Жителі Сум повідомляли про звуки вибухів.

У Сумській ОВАзакликали людей пройти в укриття і повідомляли, що працює ППО.

Також вибухи лунали на Одещині – росіяни атакували «Шахедами».

Повідомлялось, що було зафіксовано рух БпЛА у напрямку Півдня Одещини з акваторії Чорного моря.

Згодом з’явилися повідомлення про повторну небезпеку з моря для Одеської області. Також повітряна тривога знову була оголошена на Миколаївщині.

Зранку вибухи пролунали у Запоріжжі. Місцеві повідомляють, що тривогу оголосили вже після вибуху.

У Запорізьській та Дніпропетровській областях наразі оголошена повітряна тривога.

«Ракетна небезпека!», - попереджають у Повітряних Силах ЗС України.

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