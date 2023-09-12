Страшна цифра жертв після ракетного удару по мирній Костянтинівці на Донеччині змінилася.

Як повідомили у місцевому паблику, померла жінка, яка постраждала внаслідок атаки 6 вересня.

За її життя боролися медики Дніпра, проте, на жаль, жінка не вижила.

"Вічна пам'ять",

«Співчуття близьким»

"Царство небесне", – пишуть українці у соцмережах.

Зазначимо, після ракетного удару по Костянтинівці шестеро людей було перевезено до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Постраждалі перебували у вкрай тяжкому стані, дихати їм допомагали апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Всі дуже важкі. Там, де вибухають ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не залишається", – казали лікарі.

У однієї з постраждалих була зупинка серця.

"Одній жінці довелося запускати серце, бо була зупинка. Але сьогодні в реанімації ми майже всіх стабілізували. Хоча за ніч здійснили шість важких операцій... У нас уночі працювало 40 хірургів», – розповідали у лікарні.

Нагадаємо, вдень 6 вересня росіяни обстріляли центральний ринок у місті Костянтинівка на Донеччині. Увечері того ж дня рятувальники та військові завершили розбирати завали.

На ранок 17 вересня було відомо про 16 загиблих та 33 поранених.

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