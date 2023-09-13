Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, поділилася трагічною історією своєї родини.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Соловій розповіла, що напередодні, 10 вересня, в Україні вшановували пам’ять українців — жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

"Для мене це не просто історія мого краю, а й особистий біль моєї родини. Кілька місяців моїй прабабусі разом з моїм дідусем, який був тоді маленьким хлопчиком, довелося жити просто неба через примусове виселення", — зізнається Христина Соловій.

В ефірі ТСН Христина Соловій виконала пісню, яку присвятила своїм рідним.

"Я співаю для них «Дунаю, Дунаю» — лемківську народну пісню, яка збереглася, попри намагання совєтів знищити саму згадку про все українське. Пам’ятайте про своє коріння — не втрачайте можливості поговорити з бабусею та дідусем про їх життя, доки ця можливість ще є", — наголосила Христина Соловій.

Нагадаємо, Христина Соловій ще в 2013 році прийшла на «Голос країни» зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Тепер же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні та за кордоном.

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