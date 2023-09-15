Ворог атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗС України, усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

«Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування», - повідоили захисники неба над Україною.

Також зазначається, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

У Повітряних силах також розповіли, про мету цієї атаки. Як з’ясувалось, безпілотниками росіяни шукали наші бомбардувальники.

За словами речника Повітряних сил, вже не вперше після успішних ударів України росіяни намагаються у відповідь знищити наші літаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ та ВМС знищили російський комплекс ППО "Тріумф" в окупованому Криму.

Його вартість – 1,2 млрд доларів. Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

Також у Повітряних силах ЗС України розповідали про зміну тактики нальотів «Шахедів».

«Зараз ми бачимо зміну напрямку, теж атакують "Шахедами" в різних регіонах і напрямки ударів збільшуються. Раніше - це було один, два, а зараз вже бачимо Єйськ і Курськ і Брянська область, Чауда і т.д,», - розповідав раніше Юрій Ігнат.

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