Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

«В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”», - розповіли в Генштабі.

На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.

Додамо, минулої ночі в Україні лунала масштабна повітряна тривога.

Потужні вибухи гриміли, зокрема, в Хмельницькій області.

Інформацію про вибухи на Хмельниччині прокоментували в ОВА

«В області було чутно вибухи. Працює ППО. Детальніша інформація згодом», – зазначав заступник начальника ОВА Тюрін.

Також про вибухи повідомляли на Одещині та в Кіровоградський областях.

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