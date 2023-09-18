Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".
«В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”», - розповіли в Генштабі.
На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.
Крім того, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.
Додамо, минулої ночі в Україні лунала масштабна повітряна тривога.
Потужні вибухи гриміли, зокрема, в Хмельницькій області.
Інформацію про вибухи на Хмельниччині прокоментували в ОВА
«В області було чутно вибухи. Працює ППО. Детальніша інформація згодом», – зазначав заступник начальника ОВА Тюрін.
Також про вибухи повідомляли на Одещині та в Кіровоградський областях.
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