Окупанти накрили вогнем місто Курахове у Донецькій області, пише Politeka.net. Удару було завдано ввечері 21 вересня.

Спочатку повідомлялось про 13 поранених. Згодом стало відомо, що поранених вже більше 20.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, одну людину дістали з-під завалів. У місцевих пабліках також повідомляють, що можуть бути загиблі, але на даний момент офіціально цю інформацію не озвучували.

«Який жах!»,

«Ждунам подобається?»,

«За що?»,

«Просто жесть! Люди жили спокійно, працювали, нікого не чіпали, зла нікому не бажали», - коментують у соцмережах українці.

Додамо, що внаслідок атак також зросла кількість жертв серед мешканців Херсонщини.

Росія вбила жінку в Зеленівці. Як повідомили в Херсонській ОДА, окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю.

«Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям», - йшлось у повідомленні.

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