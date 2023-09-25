Російські окупанти атакували південь України, спрямувавши вночі по Одещині ударні дрони і ракети.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони Півдня, росіяни атакували ударними дронами типу "Shahed-136/131" та двома надзвуковими ракетами "Онікс".

Також ворог застосовував 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями.

«Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти», - розповіли бійці.

На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру.

Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

"Оніксами" зруйновано зерносховища.

Крім того, внаслідок падіння уламків, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.

Також займалася трава на відкритих територіях.

«19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною», - повідомили Сили оборони.

Також повідомляється, що вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло.

На даний момент відомо про одну постраждалу жінку. Її госпіталізовано.

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