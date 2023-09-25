Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони Півдня, росіяни атакували ударними дронами типу "Shahed-136/131" та двома надзвуковими ракетами "Онікс".
Також ворог застосовував 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями.
«Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти», - розповіли бійці.
На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру.
Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.
"Оніксами" зруйновано зерносховища.
Крім того, внаслідок падіння уламків, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.
Також займалася трава на відкритих територіях.
«19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість - в небі над Одещиною», - повідомили Сили оборони.
Також повідомляється, що вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло.
На даний момент відомо про одну постраждалу жінку. Її госпіталізовано.
Останні новини України:
Одещина пережила страшну ніч - мешканці розповідають, що "ледве дихають".
Вихід на кордони 91-го року не означатиме кінець війни - до чого готуватись.
Грань між другою та третьою лінією оборони - вказано на важливу деталь перед битвою за Токмак.