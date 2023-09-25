Страшна ДТП сталася у Київській області, в поліції повідомили перші подробиці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, правоохоронці розслідують жахливу ДТП.

Аварія сталася пізно ввечері на автодорозі Бориспіль-Дударків.

Попередньо, відбулося зіткнення між автомобілем "Ford" та вантажівкою "Renault", яка в подальшому з'їхала в кювет та перекинулася.

В результаті аварії мешканці Рівненщини — 24-річний водій та 31-річний пасажир вантажівки загинули на місці події.

За кермом легковика знаходився 54-річний мешканець столиці. На жаль, чоловік теж не вижив – він помер у лікарні.

За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.

На опублікованих з місця ДТП фото видно, що внаслідок ДТП автівки перетворилися на металобрухт.

Додамо, що ще одна трагедія сталася в Подільському районі столиці.

Там 24 вересня водій таксі протаранив легковик, після чого в'їхав у бензовоз. У результаті аварії пасажирка таксі загинула на місці, а водія з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

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