Ситуація у Чорному морі стрімко змінюється, ворог більше не може почувати себе у безпеці і безкарно бити ракетами по Україні.

Так, після знищення Штабу Чорноморськього флоту РФ у діях росіян в Чорному морі спостерігається сумбурність.

Про це в ефірі ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, у використанні ракетоносіїв помітили безсистемність і безглуздість.

«Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач. Нарощували присутність кораблів, корегували, заміняли один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - зазначила Гуменюк.

Очевидно, підкреслила Гуменюк, після знищення штабу ЧФ РФ у керівництві панує сумбур.

Додамо, раніше капітан 1 рангу в запасі ВМС України Андрій Риженко заявив, що Сили оборони працюють саме по слабких місцях.

"Без дій Чорноморського флоту не вдасться вирішити всі завдання, які Росія ставила собі на початку війни... Ми знаємо, де слабкі місця, ми почали ними працювати. Атаки, які ми бачили, – підтвердження цьому", – зазначав він.

В свою чергу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук підкреслював, що «квартирка», яка була над Кримом, перетворилась на вікно для українських ракет, які нищать окупантів.

"Наші працюють по військових обʼєктах. Порушується управління, логістика і знищуються ті ворожі обʼєкти, які ще вчора-позавчора могли закрити силами ППО небо у тимчасово окупованому Криму", – казав Братчук.

Додамо, станом на сьому ранку 27 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилось 4 ворожих кораблі; в Азовському морі – 1.

Ракетоносії на чергуванні були відсутні.

Згідно з офіційними даними, на сьогоднішній день 20 російських кораблів та один підводний човен Україна знищила за час широкомасштабного вторгнення.

Не маючи порівнянного з росією флоту Україна компенсує це креативністю та асиметричними діями.

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